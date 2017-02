Mit Ausnahme einiger Auftritten in Rahmenbewerben war der Air+Style bislang Männersache ...

Andrew Hourmont: Und das nicht ohne Grund. Es muss Anfang des neuen Jahrtausends gewesen sein, da kam die Schwedin Jennie Waara zu mir und hat mich angepflaumt, warum es denn keinen Damen-Event gebe. Ich habe ihr angeboten, das Training mitzumachen, und ihr gesagt, dass sie, wenn sie im Training einen sicheren Eindruck hinterlässt, auch mitspringen kann. Außer Konkurrenz halt.

Und?

Hourmont: Jenny ist rauf auf die Schanze und wenig später zu Fuß wieder runtergekommen. Das Snowboard hat sie nicht einmal angeschnallt.

Diesmal sind aber erstmals acht Damen mit von der Partie ...

Hourmont: Weil die Zeit reif dafür ist.

Ungeachtet dessen ist im Big Air der Leistungsunterschied zu den Herren aber enorm?

Hourmont: Ich möchte das in ein anderes Licht rücken. Insbesondere bei den Damen tut sich seit Olympia 2014 enorm viel. Ich würde sogar von einer Leistungsexplosion sprechen. Es stimmt schon, die Kluft zu den Herren ist noch groß, aber sie wird täglich kleiner.

Wo sehen Sie generell den Snowboardsport dieser Tag­e angesiedelt?

Hourmont: Der Sport an sich ist toll, entwickelt sich stetig weiter, aber das Produkt Snowboard tritt auf der Stelle. Egal, ob Air+Style, X-Games, die US Open oder ein FIS-Weltcup – es gibt ein einheitliches Wertungssystem, Punkte für die so genannte World-Point-List, aber das war’s auch schon an gemeinsamer Struktur. Niemand ist damit glücklich. Es ist ein ständiger Kampf um Fernsehminuten, Gelder, Förderungen etc.

Zu viele naschen von ein und demselbem Kuchen?

Hourmont: Jeder Sport wird kaputt, wenn er in unterschiedliche Verbände geteilt ist. Auch für den Konsumenten ist das alles unüberschaubar. Das Problem ist offensichtlich und es ist nicht neu. Die Neunzigerjahre waren megageil, das Snowboarden ging in jeder Beziehung durch die Decke. Doch irgendwann war der Hype vorbei und es wurde deutlich, dass es an geeigneten Strukturen fehlt. Daran hat sich bis heute nicht wirklich etwas geändert. Wenn wir noch einmal zehn Jahre so dahinplätschern lassen, wäre das unglaublich schade für den Sport.

Was ist zu tun?

Hourmont: Das Ziel muss eine gemeinsame Tour sein. Nur so kann man eine Sportart entsprechend promoten. Das ist auch, was die Athleten wollen. Und klar: Jeder will zu den Olympischen Spielen, und damit ist vorgezeichnet, dass es nur eine Gesamtlösung unter dem Dach der FIS (Internationaler Skiverband, Anm.) geben kann.

Was ist aus den Plänen geworden, eine globale Air+Style-Tour ins Leben zu rufen?

Hourmont: Shaun White (Air+Style-Mehrheitseigentümer, Anm.) war der Meinung: Wenn nichts weitergeht, machen wir eben unsere eigene Tour. Aber es gibt längst ernstzunehmende Gespräche unter vielen Entscheidungsträgern, und ich würde so weit gehen, dass ich erstmals Licht am Ende des Tunnels sehe.

Das heißt?

Hourmont: Dass ich glaube, dass sich der Snowboardsport nach den Olympischen Spielen 2018 in Südkorea neu aufstellen wird. Die Sportler wollen eine, Betonung auf eine, gescheite Tour – und fertig.

Das Gespräch führte Max Ischia