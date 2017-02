Freitag: 16.30 Uhr: Einlass; 17 Uhr: The Hunna (Main Stage); 18 Uhr: Qualifikation, Run 1; 18.45 Uhr: Millencollin (Main Stage); 20 Uhr: Qualifikation, Run 2. 20.45 Uhr: Bilderbuch (Main Stage) Samstag: 12.30 Uhr: Einlass 13.15 Uhr: Counterfeit (Indoor); 13.30 Uhr: Halbfinale, Männer Run 1–3; 14.30 Uhr: Lucky Chops (Indoor); 15 Uhr: SSIO (Main Stage); 16 Uhr: Qualifikation, Run 1–2; 16.15 Uhr: 257ers (Indoor); 17.15: The Naked And The Famous (Main Stage); 17.45 Uhr: Fünf Sterne Deluxe (Indoor); 18.25 Uhr: Biffy Clyro (Main Stage); 19.30 Uhr: Finale der Damen; 20 Uhr: Finale der Herren. 21 Uhr: Beginner (Main Stage). 21.30 Einlass Aftershowparty; 21.30 Uhr: Wax Wreckaz; 22.30 Uhr: Red Bull Who Rockz T.H.E Crowd. 0.15 Uhr: Tommy Cash; 1.30 Uhr: Pendulum DJ Set & Verse; 2.45 Uhr: Violett Shock (alles Indoor).