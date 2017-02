Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – Eigentlich hätte Beachvolleyballer Martin Ermacora sich seit einer Woche in Florida die Sonne auf die Schild­kappe scheinen lassen sollen. Eigentlich, denn den Abflug Österreichs bester Spieler Richtung World-Tour-Start in Fort Lauderdale musste der Natterer absagen.

„Ich war vier Wochen außer Gefecht, das hätte keinen Sinn gemacht und wäre auch gefährlich gewesen.“ Was sich anfänglich wie eine Grippe anfühlte, stellte sich als Streptokokken-Virus heraus, der auch das Herz angegriffen hatte. „Ich war total kaputt und habe 21 Stunden am Stück geschlafen“, beschreibt Ermacora. Sein Zustand besserte sich nur langsam, mit Spaziergängen und leichtem Radfahren, „der Puls musste unten bleiben“, versuchte sich der 22-Jährige etwas in Form zu halten.

Bitter auch für Partner Moritz Pristauz. „So kurzfristig lässt sich leider kein Ersatz finden“, entschuldigt sich der Tiroler beim steirischen Teil des Duos. Beide versäumen nun den Saisonauftakt, das Swatch-Major, in den USA. Ausgerechnet heue­r, wo es gilt, sich für die Heim-Weltmeisterschaft im Sommer in Wien zu empfehlen.

„Mitte März in China sind wir aber wieder dabei“, lässt Ermacora dennoch die Zuversicht sprechen. Zumal er am vergangenen Mittwoch auch in die Sonne flog. Auf Teneriffa will das Duo zurück zur Form finden – gemeinsam mit Österreichs Nachwuchsnationalteam und Trainer Stefan Hönberg, jenem Mann, der Ermacora/Pristauz schon in ihrer Anfangszeit auf die Sprünge geholfen hatte. Ermacora ergänzt lächelnd: „Zurück zu den Wurzeln also.“