Es war eng, richtig eng: Titelverteidiger Kundl bezwang gestern im ersten Eliteliga-Halbfinale die Wattener Pinguine mit 4:3 (1:1, 1:0, 2:2). Nach einem intensiven Startdrittel (1:1), ging Kundl in Abschnitt zwei nach einer Drangphase durch Patrik Hagler verdient mit 2:1 in Führung. Im Schlussdrittel ging es dann hin und her, bis Fabian Hechenberger drei Minuten vor Schluss den 4:3-Erfolg fixierte. „Es war ein verdienter Sieg. Wir hatten mehr Spielanteile", analysierte Co-Trainer Markus Margreiter.

Im zweiten Halbfinale feierte derweil Kufstein einen 5:3-(1:1, 4:1, 0:1)-Erfolg über Brixen. Die Tore für die Festungsstädter erzielten Markus Prock (2), Max Steinacher, Roland Luchner und Taylor Holst. Die best-of-five-Serie wird am Freitag (Wattens — Kundl) bzw. am Samstag (Brixen — Kufstein) fortgesetzt.

Sky Alps Hockey League: In der Qualifikationsrunde gastiert der EC Kitzbühel heute (19.30 Uhr) beim KAC II. Die Klagenfurter hatte man zuletzt 3:1 besiegt. (ast)