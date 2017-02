St. Johann i. T. – Ob klein oder groß, ob stark oder schwach: Beim diesjährigen Internationalen Koasalauf kommt wirklich jeder Langläufer auf seine Kosten. Die Veranstalter haben den beliebten Volkslauf in St. Johann in Tirol bei seiner 45. Auflage um eine Sieger-Kategorie erweitert. Beim K100-Bewerb werden die klassischen 50 km vom Samstag und der 50-km-Skating-Wettkampf am Sonntag zur Kombiwertung herangezogen und so der Gesamtsieger jeweils bei den Damen und Herren ermittelt.

Der Tiroler Urban Lentsch, Mr. Koasa des Vorjahres (Sieger über 50 km Skating), muss sich also zweimal voll reinhängen, um seinen Titel verteidigen zu können.

Besonders stark ist das über 2000 Personen große Starterfeld in den 28-km-Rennen besetzt. Die ÖSV-Starter Bernhard Tritscher, Max Hauke und Dominik Baldauf starten am weltcupfreien Wochenende in Tirol, um für die in zwei Wochen beginnende nordische WM in Lahti (FIN) weitere Fitness zu sammeln.

Aber natürlich sind nicht nur Profis bei der morgen mit dem Nachtrennen beginnenden Traditionsveranstaltung am Start. Auch Einsteiger (8 km) und der Nachwuchs (bis zu den Super Minis

2010 und jünger) kommen auf ihre Kosten. „Wenn wir jetzt an den beiden Veranstaltungstagen noch Kaiserwetter haben, wird unser halbrunder Jubiläums-Koasa zu einem absoluten Höhepunkt“, sagte OK-Chef Fred Neuner. (su)