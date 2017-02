Von Tobias Waidhofer und Adrian Stöckl

Kundl, Kufstein – Der Kundler Präsident konnte sich nach dem 4:3-Sieg im ersten Eliteliga-Halbfinale gegen Wattens einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: „Wir wollen am Freitag das Imperium zum Wackeln bringen“, grinste Josef Unterer über beide Ohren. Vor der Saison hatten die Wattener ja die Rückeroberung des Meistertitels mit dem launigen Satz „Das Imperium schlägt zurück“ eingeleitet.

Vorerst liegt die Hauptstadt der Tiroler Eliteliga-Szene aber weiter in Kundl. Beim 4:3-Erfolg, den Fabian Hechenberger erst drei Minuten vor Schluss fixierte, hatte der Titelverteidiger allerdings hart zu kämpfen. „Es war sehr knapp, aber ich denke, wir hatten mehr Chancen und haben deshalb auch verdient gewonnen“, wusste Kundl-Co-Trainer Markus Margreiter. Weil Thomas Müller seit einigen Wochen wieder auf dem Eis wirbelt, hat das Crocodiles-Urgestein aktuell die Hauptverantwortung auf der Kundler Trainerbank.

Noch dürfe man den Tag in Kundl aber nicht vor dem Abend loben. „Es war erst das erste Play-off-Match. Man kann noch nicht so viel sagen“, weiß Margreiter.

Das weiß man natürlich auch in Wattens. Trainer Martin Bouz sah bei seiner Mannschaft jedenfalls „zu viele dumme Fehler in der Defensive und zu viele unnötige Strafen“. Damit konterkarierten die Pinguine eine eigentlich starke Offensivleistung. Der Auftrag für das zweite Match am Freitag ist klar: „Wir müssen Kundl unter Druck setzen, dann machen auch sie Fehler.“

Fehler hat der HC Kufstein dagegen am Dienstagabend kaum welche gemacht. Gegen Brixen feierten die Festungsstädter einen 5:3-Erfolg. Nachdem die Ivo-Novotny-Truppe auf 3:0 davongezogen war und Greg-Sohn Taylor Holst nach dem Anschlusstreffer schnell den alten Abstand wiederherstellte, war das Match entschieden. „Ab dem zweiten Drittel war Brixen chancenlos. Wir waren zu schnell für sie“, freute sich Obmann Gerhard Willhelm. Gewinnt man am Samstag auch das zweite Match in Brixen, könnte man schon am Dienstag den Finaleinzug fixieren. „Fünf Siege noch bis zum Meistertitel“, meinte Wilhelm augenzwinkernd.

Um schon am Samstag alle Kräfte zu bündeln, wird die Dragons ein Fanbus nach Südtirol begleiten. „Und der wird voll sein“, verspricht Willhelm.