Melbourne – Kurz hatte Wolf Grund, sich zu wundern. Denn die Innsbrucker Golferin musste Anfang der Woche in Melbourne frieren. Auf gerade einmal 14 Grad kletterte das Thermometer da. „Ich musste die lange Hose und die Windjacke auspacken“, lachte die 27-Jährige.

Gestern – rechtzeitig vor dem heutigen Saisonstart bei den Oates Victoria Open – zeigte das Thermometer um 22 Uhr Ortszeit schon wieder 31 Grad Celsius an. Alles beim Alten also im heißen Australien, wo sich Wolf schon seit Mitte Jänner auf den Saisonstart vorbereitet. „Die Vorbereitungsturniere waren gut, mein Spiel wird von Woche zu Woche besser“, sieht sich die Tirolerin bestens vorbereitet auf eine Saison, in der das Augenmerk vor allem auf der Ladies European Tour liegen wird.

Jetzt freut sich Wolf aber erst einmal, dass es „endlich losgeht. Das Oates Victoria Open ist sicher eines der am stärksten besetzten Turnier­e des Jahres, da auch einige PGA-Spielerinnen hier sind.“ Am 21. Februar kehrt die Olympiateilnehmerin („Rio war sicher einer der Höhepunkte“) für zwei Wochen nach Innsbruck zurück, um danach zum World Ladies Championship nach China zu fliegen. Es ist oft ein Leben aus dem Koffer, das die Tirolerin führen muss. „Natürlich ist es manchmal ermüdend, aber ich habe meinen Spaß am Reisen.“ Und hoffentlich auch mit ihrem Spiel. (t.w.)