Der Protestsenat des Tiroler Fußballverbandes trifft heute Abend in der leidigen „Zwillings-Causa“ im Rahmen der Hallen-Nachwuchsmeisterschaften und rund um die Union Innsbruck aufeinander: Beim Finalturnier der U18 am 28. Jänner wurde offenbar unter dem Namen seines Bruders Bora Adam (der spielte übrigens gleichzeitig bei der U16) dessen Zwillingsbruder Berk Adam zum Einsatz gebracht. Berk Adam soll aber nicht mehr bei der Union, sondern bei der TUS Bad Aibling gemeldet sein. Das U18-Turnier wurde seitens der Union in der Sporthalle Hötting West in Innsbruck ausgerichtet und vor der WSG Wattens gewonnen, die TT berichtete.

Im Protestsenat werden heute keine Strafen ausgesprochen, sondern nur darüber entschieden, ob dem Protest der WSG Wattens gegen die Spielwertung (0:1-Niederlage gegen die Union) stattgegeben wird. Ist dies der Fall, dürfte der Titelgewinn in der U18-Altersklasse aberkannt werden und in die Kristallstad­t wandern. Den WSG-Verantwortlichen gehe es laut internen Kreisen aber nicht um eine weitere Trophäe, sondern um die gebotene Fairness. Bei einem Schuldspruch wären Funktionärs-oder Trainersperren (wer hat Unions U18 gecoacht?) vom Strafsenat auszusprechen. (lex)