Kitzbühel – Spät, aber wohl zu spät kommen die Cracks der Kitzbüheler Adler in der Qualifikationsrunde B der Alps Hockey League in Schwung. Nach dem 3:1-Heimsieg gegen den KAC II ließen die Adler am Mittwoch gegen die Kärntner einen 6:4 (2:1, 2:3, 2:0)-Auswärtssieg folgen. Beim Tor­festival verteidigten die Tiroler Platz vier in der Tabelle, Platz eins für den Viertelfinaleinzug ist aber nur noch theoretisch möglich.

Kitzbühel musste nach zwei Minuten einen Rückstand verdauen, weil Marco Richter aus spitzem Winkel zur Führung traf. Dann übernahmen aber die Tiroler das Spiel. Deivids Srakanis (14.) traf zum 1:1-Ausgleich, kurz vor der Drittelpause stellte Henrik Hochfilzer auf 2:1.

Der zweite Durchgang war erst zwölf Sekunden alt, als die Adler das Score weiter erhöhen konnten: Via Innenstange setzte Ainars Podzins einen Rebound in die Maschen (21.). Nach dem Anschlusstreffer von Kurath (22./PP) war Mike Hummer (26./SH) zur Stelle. Christoph Hörtnagl (55.) und Ainars Podzins (59.) erzielten die Tore zum 6:4-Endstand. Jubeln durfte aber auch Christoph Echtler, der mit gleich vier Assists eine starke Partie ablieferte.

Mit neuem Selbstvertraue­n kommt für die Adler am Samstag (20 Uhr/Sportpark) das Derby gegen Zell am See gerade recht. „Wir werden alles geben“, sagte Coach Joe West. Gegen den Tabellenführer werden über 1000 Zuschauer erwartet. (TT)