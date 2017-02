Nach einem 5:1-Auswärtssieg in Wattens und einer 2:0-Führung in der Best-of-five-Halbfinalserie steht die Tür ins Finale der Eishockey-Eliteliga für die Kundl Crocodiles weit offen. „Der letzte Sieg ist aber immer der schwerste", verweist Kundl-Spielertrainer Thommy Müller auf alte Gesetze. Die zwei Euro fürs Phrasenschwein spendiert er an dieser Stelle gerne.

Im zweiten Match lief von Anfang an nichts für die Wattener Pinguine: Marc Schönberger musste schon nach dem ersten Wechsel mit einem Meniskusausriss vom Eis, die Saison ist beendet. Mit Lukas Schwitzer — Spieldauer-Disziplinarstrafe nach einem Kniecheck — folgte ein weiterer Hochkaräter vorzeitig vom Spielfeld.

Im zweiten Semifinale stellte auch Kufstein auf 2:0 in der Best-of-five-Serie. Trotz 0:1-Rückstands feierten die Festungsstädter am Samstag in Brixen einen 4:2-Auswärtssieg. (lex)