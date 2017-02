Maurach, Tristach, Gries – Wenn abends die Lifte in den Skigebieten schließen, geht es für die Skibergsteiger erst so richtig los: Der 19. Rofan Nachtaufstieg und der Trist­acher Nachttourenlauf lockten jeweils über 100 Starter, die mit Stirnlampe „bewaffnet“ auf die Strecke gingen. Am Rofan lieferte sich der Sistranser Philipp Brugger einen Zweikampf mit Matthias Leisling (GER) und siegte nach 5,5 km (1000 Höhenmetern).

In Tristach in Osttirol war Lokalmatador Manuel Seibald nach 6,1 km (950 Höhenmetern) eine Klasse für sich. Bei den Damen triumphierte Nicole Baumgartner. „Ich freue mich schon wieder auf die kommende Auflage des Tristacher Nachttourenlaufs“, sagte Organisator Hans Schneider.

Bei Tageslicht ging am Samstag in Gries am Brenner das Marmot Evolution Race Sattelberg über die Bühne. Mit Start auf der „Hoachn’s Wiese“ unterhalb der Brennerautobahn ging es für die Rennklasse auf den Leckner (2114 m). Der veranstaltende Verein SC Gries feierte die Sieger und bewies Sorgfalt. „Vom Rennen 2016 fehlt noch immer die Startnummer 88 – bitte um Rückgabe“, heißt es auf der Homepage. (ben)