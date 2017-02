Von Daniel Suckert

Innsbruck – Mit Lucas Auer hat Tirol den derzeit prominentesten Motorsportler österreichweit beim Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) sitzen. Doch auch darunter gibt es eine breite Palette an heimischen Fahrern, die für Spitzenergebnisse gut sind. Drei davon haben bereits ihre Pläne für die kommende Saison geschmiedet.

Titelverteidiger: Dominik Baumann steht seit Jahren für Erfolg: FIA-GT3-Meister, EM 2012 oder Vize­meister beim ADAC GT Masters (2015). Doch im Vorjahr konnte sich der Tiroler noch einmal steigern und in der Blancpain GT Series die Meisterschaft gewinnen. Dieses Husarenstück möchte der Mercedes-Pilot im heurigen Jahr wiederholen. Baumann: „Wir sind bis in die Haarspitzen motiviert und freuen uns, wenn es wieder losgeht.“

Privat hat sich beim Rumer ebenso einiges getan. Der 1992 geborene Fahrer ist zuletzt aus dem elterlichen Nest in eine eigene Wohnung gezogen. Im Winter war er mit Teamkollege Maximilian Buhk eine Zeitlang in Amerika, um Urlaub zu machen und abzuschalten.

Kämpferherz: Lange Zeit versuchte René Binder sein Glück in der GP2 (2012–2016) – im vorigen Jahr kam dann der Wechsel in die Formel V8. Dort fand der Neffe von Formel-1-Pionier Hans Binder wieder in die Erfolgsspur: Fünfmal stand er auf dem Podest, am Ende reichte es für den siebten Platz in der Gesamtwertung.

Dass sich der Zillertaler bei seinem Team Lotus sehr wohl fühlt, bestätigte die Vertragsverlängerung für die heurige Saison: „Es gab nach der vergangenen Saison Anfragen von fast allen Teams, aber ich bin mit meiner Mannschaft einfach schon sehr eingespielt.“

Interessante Details am Rande: Der Teamkollege des Tirolers wird Pietro Fitti­paldi sein. Dabei handelt es sich um den Neffen des zweifachen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi aus Brasilien. Zusätzlich wird die Serie Formel V8 erstmals in den USA, Mexiko und Bahrain gastieren.

Oldie but goldie: Norbert Siedler ist der Routinier unter den Tiroler Piloten. Und der Wildschönauer war heuer bereits zweimal im Einsatz, doch weder in Dubai noch in Daytona sah er das Ziel: „Einmal ist das Auto ausgebrannt, einmal hat uns einer der Konkurrenten abgeräumt“, erklärte der Tiroler kopfschüttelnd.

Die Motivation des Familienvaters hat darunter aber kein bisschen gelitten, ganz im Gegenteil. Die Blancpain GT Series und die Auftritte bei den 24-h-Rennen am Nürburgring und im belgischen Spa sind bereits im Terminkalende­r notiert. Was die Teams betrifft, vertraut Siedler bei den 24-h-Rennen erneut Porsche, in der GT-Seri­e geht er mit Lamborghin­i an den Start. „Das Angebot von den Italienern war sehr gut, da musste ich zuschlagen.“

Was die Zielsetzung betrifft, hat Siedler wie immer das Podium im Visier. Und vielleicht schläft der Technikteufel heue­r öfter als im Vorjahr.