Ngaoubela – Viele Jahre war Sarah Sprenger die Anführerin der Milser Volleyball-Damen. Als Kapitänin führte die Tirolerin ihren „VC“ aufs Feld, bis es die Allgemeinmedizinerin am Ende ihrer Ausbildung nach Kamerun verschlug. In einer Einrichtung in Ngaoubela arbeitete Sprenger vier Monate lang als Ärztin.

Und weil sich Sprenger auch im fernen Afrika an ihre Liebe für den Volleyball-Sport erinnerte, suchte sie Anschluss bei den „Veterans Volleyball de Tibati“ – einer Mannschaft, die Training und Turniere im Freien organisiert.

Auch nach ihrer Rückkehr in die Heimat hat die Tirolerin ihre „Volleyball-Freund­e“ nicht vergessen. Die Idee, die Trikots der aufgelassenen Herren-Bundesliga-Mannschaft nach Afrika zu schicken, stieß bei der Vereinsführung schnell auf Begeisterung. Als Lohn gab’s in Afrika ein Fest zu Ehren von „Madame Docteur Sarah“ (Frau Doktor Sarah). (t.w.)