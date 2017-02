Im Halbfinale der Eishockey-Eliteliga läuft für den EHC Kundl alles glatt. In der Best-of-Five-Serie setzte sich der Titelverteidger auch am Dienstag klar mit 5:1 (1:0,2:0,2:1) gegen die Wattener Pinguine durch und steht mit 3:0 in der Serie im Finale.

Der HC Kufstein mit Taylor Holst indes braucht am Wochenende ein Entscheidungsspiel: Gegen Brixen setzte es eine 2:3-(0:0,1:2,1:0;0:1)-Niederlage nach Verlängerung. (TT)