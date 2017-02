Von Roman Stelzl und Florian Madl

St. Moritz – Nach dem Motto „von einer Weltmeisterschaft zur nächsten“ präsentierte sich gestern die Rad-WM in Innsbruck 2018 (22.-30.9.) bei einer Pressekonferenz in St. Moritz. Zwölf Rennen stehen in acht Tagen auf dem Programm, das Straßenrad-Rennen der Herren soll mit über 5000 Höhenmetern das „härteste aller Zeiten“ werden.

Und damit dabei alles reibungslos läuft, setzen die Veranstalter in Zukunft wohl auf einen erfahrenen Tiroler: Wolfgang Konrad (58). Der ehemalige Weltklasse-Mittelstreckenläufer veranstaltet seit 1989 den Vien­na City Marathon, der inzwischen über 42.000 Sportler auf die Wiener Straßen bringt. „Wir wollen die Leute holen, die uns am besten helfen können“, erklärte OK-Leiter Georg Spazier. Demnach soll Konrad für die Planungen der jeweiligen Rennen und der Kurse zuständig sein – jedoch mehr im organisatorischen als im sportlichen Sinne. Denn, was die Streckenführung für das Event mit geschätzt über 1000 Athleten betrifft, soll alles bereits unter Dach und Fach sein.

Fünf Tiroler Regionen werden in die WM eingebunden sein – Endpunkt aller Rennen wird Innsbruck sein. Die Strecke sei bereits fixiert. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und sind vor dem Zeitplan fertig“, erklärte Rad-WM-Sportdirektor Thomas Rohregger, der frühestens im März nach Abstimmung mit dem Weltverband (UCI) ein Konzept präsentieren kann. Der ehemalige Ö-Tour-Sieger ist federführend, was die Konzipierung der Strecken angeht. Aufgrund der Vorgabe „Innsbruck ist immer Zielort“ ist der Bewegungsrahmen aber eingeschränkt. Rohr­egger: „Auch in Innsbruck selbst ist es mit den vielen Baustellen nicht so einfach.“ Vorstellbar seien deshalb auch Schleifen um die Landeshauptstadt.

Eine Generalprobe für die Rad-WM, die von rund 700 Journalisten in 150 Länder transportiert werden soll, stellt die „Tour of the Alps“ (ehemals Giro del Trentino) dar. Bei der Rundfahrt (17.-21.4.) wird Innsbruck einmal Start- und einmal Zielort sein.

Und eine weitere Generalprobe für die WM mit dem Motto „Riding Through the Heart of the Alps“ (durch das Herz der Alpen fahren) könnte die Österreich-Radrundfahrt 2017 (2.-9.7.) sein.

Noch vor wenigen Wochen hatte Ö-Tour-Direktor Gernot Schaar über mangelndes Interesse aus Innsbruck als Etappenort geklagt. Spazier sei als Ansprechpartner genannt worden, habe aber bis dato nicht reagiert.

Spazier entgegnete nun: „Herr Schaar wird die Antwort in der Mailbox finden.“ Und er ergänzte: „Für uns ist es sekundär, ob die Ö-Tour oder die Tour of the Alps gefahren wird. Wir haben noch Interesse an der Ö-Tour.“ Innsbruck wäre damit ein möglicher Zielort der Rundfahrt.