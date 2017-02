Kramsach – Wenn am Sonntag, den 26. Februar, der Startschuss für den Crosslauf fällt, dann hat für viele Hartgesottene ein abwechslungsreiches Rennen durch die Winterlandschaft in Kramsach begonnen. Warum die Sportler und Sportlerinnen selbst zu dieser Jahreszeit ihre Laufschuhe anziehen, bringt Organisator Ossi Stock auf den Punkt: „Laufen hat immer Saison.“ Deshalb wird für alle laufbegeisterten Jugendlichen und Erwachsenen ab 10 Uhr die Tiroler Meisterschaft im Crosslauf am Reintaler See ausgetragen. Abhängig von den Altersklassen, die bei MWU14 beginnen und bei MW80+ enden, werden unterschiedliche Streckenlängen gelaufen. Der Rundkurs ist für Zuseher optimal einsehbar und so kann jeder seinen Favoriten kräftig anfeuern. Die Jugendlichen werden während der Veranstaltung um 13.30 Uhr prämiert. Die Siegerehrung der Erwachsenen findet ab 14.30 Uhr im Restaurant Seehof statt. Details und Anmeldung unter www.sport-ossi.at. (gg)