Von Benjamin Kiechl

Umhausen – Endlich Gesamtweltcup-Sieger! „Für mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen“, frohlockte Thomas Kammerlander gestern im Ziel beim Naturbahnrodel-Weltcupfinale in Umhausen. Der „Kammi“ genoss das Bad in der Menge, herzte seinen Neffen und wollte am liebsten die ganze Welt umarmen.

„Hier vor dieser tollen Kulisse das Rennen und den Weltcup zu gewinnen, ist einfach das Größte“, sagte der Ötztaler, der mit einem Rucksack voller Erwartungen ins Finale auf seiner Heimbahn in Grantau gestartet war. „Trotzdem war ich total locker, habe mich einfach auf den letzten Lauf gefreut“, sagte der neue Champion. Der Zweitplatzierte Patrick Pigneter (ITA), der den Weltcup zuletzt elfmal in Folge gewonnen hatte, hatte 1,10 Sekunden Rückstand.

Damit gehörte der Gesamtweltcup-Sieg erstmals seit 14 Jahren wieder Österreich. In der Saison 2002/03 hatte Robert Batkowski den Titel geholt. „Da ist unserem Team ein großer Stein vom Herzen gefallen“, so Kammerlander, denn es habe „weh getan“, dass der letzte Titel so lange zurückliegt. Im Kopf des 27-Jährigen hatte sich das Ziel Gesamtweltcup eingebrannt. Mit einem Doppelsieg beim Weltcup in Moskau hatte der WM-Dritte den Grundstein für seinen Gesamtsieg gelegt. Sprach es, und entschwand zur Siegerehrung. Denn „dieser Titel gehört so richtig gefeiert!“.

Nur verhalten jubelte indes Damensiegerin Greta Pinggera (22). Mit dem Sieg in Umhausen entschied die Südtirolerin einen wahren Krimi für sich. Eigentlich war Teamkollegin Evelin Lanthaler (25) die Favoritin auf den Gesamtweltcup. Am Ende waren beide Damen punktgleich, hatten gleich viele Siege, gleich viele zweite und gleich viele dritte Plätze auf ihrem Konto. Damit entschied Pinggera nur aufgrund ihres Sieges in Umhausen die Gesamtwertung für sich. Da braucht man Fingerspitzengefühl: „Ja, Eva spricht noch mit mir ...“