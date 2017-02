Innsbruck – Tirols Leichtathleten schafften bei den österreichischen Meisterschaften am Wochenende im Wiener Dusika-Stadion vier Podestplätz­e: Magdalena Macht (Dreisprung) und Kathrin Schulze (3 km Gehen) jeweils Silber, Riccardo Klotz (Stabhoch) und Andrea Obetzhofer (Kugel) Bronze. „Die Ausbeute der gestarteten Athleten ist recht gut“, lobte Reinhard Kessler, Präsident des Tiroler Leichtathletikverbandes, andererseits zeigte er sich von der Tiroler Teilnehmerzahl nur „mäßig begeistert“; Stabhochspringer Klotz war etwa der einzige Tiroler Starter in der allgemeinen Klasse. „Bei den Damen schaut es etwas besser aus, aber bei den Herren fehlen uns ein, zwei Generationen an Spitzenathleten“, so Kessler. Durch die neue Hall­e erwarte er sich aber einen Aufschwung – „auch wenn es noch etwas brauchen wird“. Bei den zugleich ausgetragenen U18-Meisterschaften gab es weiteres Tiroler Edelmetall: Matthias Kohl (Dreisprung, 13,90 m/Tir. U18-Rek.) und Lea Germey (Hochsprung) siegten, Sandra Astner (Stabhoch) wurde Zweite. (sab)