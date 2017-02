Von Angela Dähling

Kaltenbach – Um sein großes Vereinsheim samt überdachter Tribüne und den modernen Fußballplatz und Trainingsplatz wird der SV Rieder Ried/Kaltenbach von manchen Vereinen beneidet. Doch wer hinter die Kulissen blickt, sieht, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Der Obmann des Fußballclubs, Jürgen Flörl, schlägt jetzt Alarm bei den Gemeinden Ried und Kaltenbach. In der Kaltenbacher Gemeinderatssitzung veranschaulichte er am Montag im Beisein seines Stv. Florian Rieder und von Kassier Helmut Pircher die finanzielle Situation des Clubs.

Mit einer Kampf-, einer Reserve- und zwei Nachwuchsmannschaften habe er vor 15 Jahren als Vereinsobmann gestartet. Inzwischen sind es laut Flörl elf Nachwuchsmannschaften und auch ein Damenteam kam hinzu. „Das bedeutet: mehr Trainer, mehr Dressen, mehr Busfahrten …“, zählte Flörl auf. 15 Trainer seien derzeit beschäftigt, vier davon kommen aus dem Vorstand, der ehrenamtlich tätig ist. „Es ist fast unmöglich, Trainer zu finden – zumal es Zeit und Geld für den Trainerschein braucht und dann zwei- bis dreimal wöchentlich Trainings und am Wochenende Spiele anstehen“, erklärte Flörl den Mandataren. Und bei dem, was der SV Ried/Kaltenbach einem Nachwuchstrainer zahlen könne – nämlich 720 Euro im Jahr –, sei man Lachnummer und ein Schlusslicht in der Branche. Auch die Spieler würden nicht viel verdienen. Im Schnitt koste jeder der 150 Kicker den Verein 375 Euro im Jahr. Die finanzielle Situation sei sehr ernst. Flörl: „Wir kämpfen jedes Jahr um einen positiven Abschluss, meistens haben wir ein Minus. Dann zahlen wir Vorstände teilweise die Rechnungen aus eigener Tasche.“

Weil bekannte Unternehmer in der Führungsriege seien, würden viele meinen, der Club schwimme im Geld. Das Gegenteil sei der Fall. Man spare den Verein zu Tode, wenn das Geld für Linienfarben oder den Austausch von Flutlichtlampen nicht mehr reiche. Summa summarum habe man 56.000 Euro fixe Ausgaben jährlich bei 50.000 Euro Einnahmen. Zu letzteren zählen u. a. 19.000 Euro von rund 60 Sponsoren, 3000 Euro Eintrittsgelder, 4000 Euro Mitgliedsbeiträge, 3000 Euro Ausbildungsentschädigungen und 8000 Euro Einnahmen in der Kantine.

Als riesiger Kostenfaktor hat sich das große Fußballzentrum erwiesen. „Früher hatten wir 28.000 Euro Gesamtausgaben. Jetzt müssen wir allein für Platzerhaltung und Betriebskosten 24.000 Euro berappen“, ließ Flörl wissen und stellte klar: „So kann es nicht mehr weitergehen. 2018 sind Neuwahlen bei uns. Und wir wissen nicht, ob wir weitermachen können und wollen.“

Der Sportausschuss in Ried und der Bauausschuss in Kaltenbach wollen nun erörtern, wo die Probleme genau liegen und wie man sie lösen könnte. Etwa ob es bei den Strom- oder Buskosten Einsparungspotenzial gibt. Von den beiden Gemeinden erhält der Fußballclub seit zwei Jahren eine Subvention in Höhe von je 7000 Euro, zuvor waren es je 4500 Euro.