Von Tobias Waidhofer

Kitzbühel – Will ein finanziell nicht unbedingt auf Rosen gebetteter Sportverein wachsen, dann gleicht das der Arbeit eines Dachdeckers. So wie der Handwerker eine Schindel an die nächste reiht, suchen EC-Kitzbühel-Präsident Johann Spieglmayr und seine Vorstandskollegen in mühevoller Kleinarbeit nach Förderern, Nachwuchstrainern oder Helfern. Der Verein soll auf die nächste Stufe gehoben werden. Im Nachwuchs (aus Linz wurde Florian Hajek als hauptberuflicher Nachwuchs­trainer verpflichtet) scheint das bereits gelungen.

Die Entwicklung bei der Kampfmannschaft geht ebenfalls in die richtige Richtung. Die Mühlen mahlen aber langsam: Morgen schließt die Mannschaft von Joe West die Premieren-Saison der Sky Alps Hockey League mit dem Auswärtsspiel in Zell ab, das letzte Heimspiel verloren die Adler am Mittwochabend knapp mit 4:5 gegen Neumarkt. Das Play-off wurde verpasst.

„Die Saison endet leider ein bisschen früh“, seufzte Präsident Johann Spieglmayr mit Blick auf das Eis. Die Entwicklung sieht der „Präse“ trotzdem positiv. „Die Punktausbeute im Grunddurchgang war gut. Uns haben nur sechs Punkte auf Platz acht gefehlt.“ Und das Wichtigste: „Wir haben wirtschaftlich mit einem Plus abgeschlossen.“ Und das darf in einer Liga, die zwar weite Auswärtsreisen und hohes Niveau, aber wenig Derby- und damit auch Zuschauer-Potenzial in sich birgt, als Erfolg gewertet werden.

Auch kommende Saison wollen die Kitzbüheler in der zweithöchsten Liga dabei sein. „Alle österreichischen Team haben den Beschluss gefasst. Natürlich unter der Voraussetzung, dass das Ganze finanzierbar bleibt.“

Dabei soll der Verein weiter für Kontinuität stehen. Der Vorstand bleibt zusammen, Trainer Joe West soll trotz Gerüchten um einen Wechsel nach Innsbruck ebenfalls gehalten werden. Nur seinen seit neun Jahren andauernden Status als Präsident will Spieglmayr lieber heute als morgen loswerden: „Wir suchen einen Repräsentanten mit Kontakten. Im Vorstand bleibe ich natürlich.“

Der Dank des Noch-Präsidenten geht neben den vielen Kleinsponsoren auch an die Gemeinde Kitzbühel. Nicht umsonst war Bürgermeister Klaus Winkler auch am Mittwoch wieder als Fan im Kitzbüheler Sportpark. Und auch ein anderer Wegbegleiter holte sich warme Worte ab. Im November war mit dem Sportlichen Leiter Hans Exenberger eine langjährige Konstante dem Aderhorst entflogen. Nach zwischenmenschlichen Problemen mit Trainer Joe West hatte Exenberger seinen Rücktritt eingereicht, dass seine langjährigen Vorstandskollegen diesen annahmen, stieß dann Exenberger sauer auf. „Hans war immer eine treibende Kraft im Verein und hat ihm sehr viel gegeben“, erklärt Spieglmayr. Einen neuen Sportlichen Leiter wird es nicht mehr geben. Dafür soll die Kooperation mit den Haien intensiviert werden.