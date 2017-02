Von Tobias Waidhofer

Kundl – Was haben die beiden Obmänner des EC Kundl und des HC Kufstein gemeinsam? In erster Linie den Vornamen. Die beiden Gerhards – Maier (Kundl) und Wilhelm (Kufstein) – wollen natürlich auch beide den Eliteliga-Titel einfahren. Das war’s aber dann wirklich mit den Gemeinsamkeiten.

„Dass die beiden Vereine nicht das beste Verhältnis haben, ist ja seit Jahrzehnten bekannt“, sagt Maier zum Gegner aus Kufstein. Für Pendant Wilhelm ist „es eine gesunde Rivalität“. Die sich halt ergeben habe.

Es ist aber irgendwie auch ein Traumfinale für beide Klubs. Ein Bezirksderby gibt’s in einer Finalserie schließlich nicht alle Tage. Die Vereinskasse wird bei den ausverkauften Spielen da wie dort klingeln. Heute (19.30 Uhr) werden in Kundl „700 bis 800 Zuschauer“ erwartet. Die Kufsteiner kommen sogar mit eigenem Fanbus, in dem auch Obmann Wilhelm sitzen wird. „Und wenn wir gewinnen, werden wir wieder Kreisverkehr fahren.“ Siege in Kundl feiert der HC Kufstein nämlich traditionellerweise auch auf der Bundesstraße. „In jedem Kreisverkehr drehen wir fünf Runden.“ Vorher muss aber erst einmal gewonnen werden. Als leichter Favorit darf wohl trotzdem Grunddurchgangssieger Kundl genannt werden. „Wir schauen nur auf uns. Es wird keine Kampfansagen geben. Wir wissen um ihre Stärken und sind vorbereitet“, erklärt Kundls Maier.

Wilhelm sieht die Chancen „50/50. Es wird auf die Tagesverfassung ankommen.“ Sportlich steht heute vieles im Zeichen des Duells der beiden Topscorer der Liga: Der Kufsteiner Herbert Steiner (12 Tore/29 Assists) und der Kundler Patrick Hageler (18 Tore/23 Assists) teilen sich mit 41 Punkten die Spitzenposition. Und auch bei den Torhütern Andreas Luchner (90,5 Prozent) und Petr Matousek (90,4) ist der Unterschied in Sachen Fangquote gering. Es wird spannend werden …