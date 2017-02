Kundl – „Das war ein Erfolg des Kollektivs“, jubelte EHC-Kundl-Obmann Gerhard Maier nach dem 3:2-Erfolg im ersten Finalspiel (best-of-five) der Eliteliga gegen die Kufsteiner Drachen. In einem intensiven Derby vor knapp 800 Zuschauern zeigten beide Teams packendes Eishockey. „Am Dienstag (Spielbeginn 19.30 Uhr, Anm.) erwartet uns sicher ein heißer Ritt in Kufstein, aber wir wollen den Matchpuck fixieren“, gibt Maier die Richtung vor.

In einem packenden ersten Landesliga-Finale (best-of-three) zwischen dem EHC Weerberg und Kufstein II setzte sich der Gastgeber aus Weerberg haarscharf mit 8:7 (3:3, 1:3, 3:1, 1:0) nach Verlängerung durch. Spiel zwei steht morgen um 17.30 Uhr in Kufstein am Programm. (ast)