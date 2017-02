Obwohl man die Generalprobe gegen den Lokal­rivalen aus Innsbruck beim 25:13-Sieg am Freitag äußerst souverän absolviert hatt­e, standen die Vorzeichen für den WBC Tirol vor dem Bundesliga-Spitzenspiel in Salzburg nicht unbedingt gut: Unter anderem ohne Stützen wie Christian Burtscher (Geschäftsreise in Dubai) oder den slowakischen Legionär Ondrej Ivanov (krank) reisten die Tiroler mit nur neun Mann über den Walserberg, um sich bei der 11:13-Niederlage gegen vollbesetzte Salzburger trotzdem ordentlich zu präsentieren. „Es ist schon ein bisschen ärgerlich", begann Nationalspieler Christophe Koroknai seine Analyse. „Aber wir haben eigentlich ganz gut gekämpft." In dieser personellen Zusammensetzung müsse man aber mit „einer Nieder­lage rechnen". Jetzt gibt es erst einmal eine Woche Pause, bevor die Tiroler in Wien beim IWV und beim Sportclub gastieren. (t.w.)