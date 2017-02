Kitzbühel – Zum insgesamt siebten Mal galt es am Samstagabend beim Streif Vertical Up die legendäre Kitzbüheler Abfahrtsstrecke in die entgegengesetzte Richtung zu bezwingen. Erlaubt war wieder einmal jegliches Material – egal ob Skibergsteiger, Berg­läufer oder Langläufer, alle kämpften sie um den Sieg.

Insgesamt stellten sich knapp 1000 Athleten der 3312 Meter langen und zum Teil 85 Grad steilen Streif mit ihren 860 Höhenmetern. Bei den Damen durfte schlussendlich eine Lokalmatadorin jubeln: Verena Krenslehner-Schmid (38:15,9 Minuten) ließ ihr­e Landsfrau Susanne Mair und die Schweizerin Victoria Kreuzer hinter sich.

Und auch bei den Herren der Schöpfung fehlte nicht viel auf einen Tiroler Heimsieg: Dominik Salcher landete schlussendlich auf Platz zwei und musste sich lediglich dem Italiener Patrick Facchin­i (31:16,4 Minuten) geschlagen geben. Der Straßenrenn­fahrer durfte sich über eine Siegprämie in Höhe von 500 Euro freuen. Rang drei ging an seinen Landsmann Marco Facchinelli.

Obwohl es für Susanne Mair und Dominik Salcher am Samstagabend also nicht zum großen Triumph in der Heimat reichte, gab es für das Duo Grund zur Freude: Denn in der Vertical-Up-Gesamtwertung stehen die beiden Tiroler Ausdauerwunder weiter an der Spitz­e. Und das große Finale ist nicht mehr weit: Am 25. März geht es auf das Lauberhorn in Wengen – das ist der nächste legendäre Boden. (t.w.)