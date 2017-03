Innsbruck – 548 Mannschaften, 1625 Spiele und 143 Gruppen in den Altersklassen U7 bis U18 – der Tiroler Fußballverbandspräsident Josef Geisler lobte rückblickend die Nachwuchs-Hallenmeisterschaft gerne als „Ganzjahressportart“ und als „wohl größte österreichweit“. Günther Ringler vom Referat Jugendsport des Verbandes lobte in seiner Analyse auch die neue Spielform der Altersklassen U9 bis U12, das mit dem Futsal verwandte Linienspiel (Verzicht auf die Bande), und verwies auf die Minimierung des Verletzungsrisikos. In den vergangenen Jahren musste das immer wieder als Problem vermerkt werden.

Für einige Vereine war das positive Auftreten im Rahmen des Tiroler Hallenspektakels wohl mehr als nur das Aufwärmen für die anstehende Frühjahrssaison: Auf kleiner Bühne war es die Möglichkeit, einmal die Scheinwerfer auf die Nachwuchsteams zu richten. (TT)