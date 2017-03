Innsbruck – Bei der 2. Auflage des international besetzten ISU Cup of Tyrol in Innsbruck mischten unter über 200 Startern aus 32 Nationen auch die heimischen Eiskunstläuferinnen vorne mit. In der allgemeinen Klasse belegte Natalie Klotz (Scharnitz) beim Sieg von Laurine Lecavalier (FRA) den vierten Platz. Die weiteren Ergebnisse der starken Tiroler Damen: Anita Kapferer wurde 17., Johanna Skoficz 21., Anna Plank 23. und Jasmin Gapp 26. Im Paarlauf gewannen Österreichs EM-Starter Miriam Ziegler und Severin Kiefer souverän. (a.m.)