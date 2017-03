Von Alois Moser

Leutasch – Beim 47. Ganghoferlauf war in meteorologischer Hinsicht heuer alles dabei: Föhnsturm und frühlingshafte Verhältnisse am Samstag, tiefwinterliches Schneetreiben am Sonntag. Und am Ende strahlte für alle doch noch die Sonne.

„Heuer waren wir wirklich gefordert“, zog Organisator Siggi Klotz Bilanz: „Unter der Woche mussten wir kämpfen, damit uns die Loipe nicht davonschmilzt. Und gestern hatten wir auf einmal zehn Zentimeter Neuschnee.“ Trotzdem habe alles toll geklappt: „Ich muss meinem Team wirklich ein großes Lob aussprechen.“

Dass trotz der Unwägbarkeiten im Vorfeld (die Klassikbewerbe mussten abgesagt werden) trotzdem noch knapp 1400 Starter den Weg nach Leutasch fanden, wertet Klotz als Erfolg: „Damit sind wir sehr zufrieden.“ Zumal der Ganghoferlauf diesmal in vier Schleifen ausgetragen wurde: „Den Zuschauern hat’s getaugt.“ Sportlich blieben keine Wünsche offen: Bei den Herren lieferte sich eine Fünfergruppe einen Zielsprint, ein richtiges Fotofinish.

Mittendrin: der Kaunertaler Urban Lentsch. „Es war ein gutes Rennen. In der Führungsgruppe haben wir uns gut abgewechselt. Im Zielsprint habe ich dann vielleicht eine Spur zu spät angezogen“, kommentierte der am Ende Zweitplatzierte. Der Sieg ging an den Deutschen Nils Weirich. Auf Platz drei komplettierte der Tuxer Christian Eberharter das starke Auftreten der heimischen Loipenathleten.

Auch der Sieg bei den Damen ging nach Deutschland, Sigrid Mutscheller gewann vor ihrer Landsfrau Sigrun Hannes und Deborah Rosa (ITA). Gleich dahinter landeten mit Liudmila Uzick (Innsbruck) und Margit Pfluger (Sölllandl) ebenfalls zwei heimische Läuferinnen.

Beim Continental Cup in St. Ulrich am Pillersee gingen die Siege gestern ebenfalls in das nördliche Nachbarland: Thomas Wick siegte bei den Herren, der Tiroler Clemens Blassnig wurde 12. Damen-Siegerin: Theresa Eichhorn.