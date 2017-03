Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – Der Schnee schmilzt. Höchste Zeit also, die halbjährliche Bilanz des Tiroler Schulsports zu ziehen:

Alpine Spiele: Rund 200 Teilnehmer starteten heuer bei den Schulolympics Ski alpin am Spieljoch in Hochfügen. Dabei konnten die Zillertaler ihren Heimvorteil nützen und die gewohnte Dominanz der Reuttener Schulen in fast allen Kategorien durchbrechen. So vertreten bei den Bundesmeisterschaften in Hinterglemm die Neuen Mittelschulen Mayrhofen und Zell am Ziller sowie die HTBLA Jenbach und das BG/BRG Reutte Tirols Farben.

Biathlonspiele: 2017 war ein besonderes Jahr für die Schulwettkämpfe der Langläufer und Biathleten. Durch eine Kooperation der Organisatoren der Biathlon-WM mit dem Landesschulrat wurden die Salzburger und Tiroler Schulolympics in diesen Disziplinen in Hochfilzen ausgetragen – inklusive Fanwettbewerb unter dem Motto „Rot-Weiß-Rot“, deren rund 300 Teilnehmer für eine Kulisse sorgten, die jener bei der Biathlon-WM nur zahlenmäßig nachstand. Die bejubelten Sieger kamen aus den Neuen Mittelschulen Fieberbrunn und Seefeld, dem BRG Wörgl und dem BORG Lienz. Laustark und farbenfroh ging es danach noch weiter: Die fanerprobten Schüler unterstützten auch Österreichs Biathleten bei der Heim-WM in Hochfilzen begeistert.

Eis-Spiele: Seit nunmehr fünf Jahren steht auch Eishockey in den Schulsportbewerben auf dem Stundenplan. Heuer trafen in der Meisterschaft acht Mannschaften am Eis aufeinander. „Bemerkenswert, wie sich dieser Sport in der Schule entwickelt hat“, freute sich Wolfgang Oebelsberger, Fachinspektor für Bewegung und Sport beim Tiroler Landesschulrat. Anfänglich ging es mehr oder weniger noch darum, dem Puck hinterherzulaufen. Mittlerweile liefern sich die Schüler aber längst spannende Spiele. Der Titelverteidiger, die SMS Absam, ließ sich in Telfs nicht entthronen und siegte im Finale gegen das BRG Kufstein.

Kartenspiele: Die Ski-Aktion der Tiroler Seilbahnen und des Landesschulrats rechnet schon vor Saisonende hoch. Mehr als 50.000 Schüler würden heuer von der Aktion Gratisliftkarten für Schulklassen Gebrauch machen, das sei ein neuer Teilnehmerrekord, sagt Inspektor Oebelsberger. Höhepunkt der Aktion und der Saison: der X-Day im Kühtai mit 400 Zehn- bis 18-Jährigen, die sich den Herausforderungen der Ski- und Boardercrossstrecken stellten – angefeuert von Hunderten Klassenkollegen und LH Günther Platter, der die Siegerehrung vornahm.

Zukünftige Spiele: Die Planungen für den nächsten Winter laufen längst – auch unter dem Schlagwort „Schulwinterspiele“. Oebelsberger: „Wir planen solche Spiele. Dabei geht es darum, viele Schulsportbewerbe am selben Tag auszutragen.“

Andere Tiroler Höhepunkte liegen noch näher: im Sommersemster die Bundesmeisterschaften im Fußball und im Vielseitigkeitsbewerb.