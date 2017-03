Zams, Galtür, See – Finale in Sicht: Noch drei Bewerbe stehen im Bezirkscup der Schüler an – am 18. März der Riesenslalom zur Bezirksmeisterschaft in Galtür und am 26. März zwei Slaloms in See. Zuletzt stand am Venet ein Riesenslalom auf dem Programm – Zeit für eine Zwischenbilanz: Teilnehmerzahlen und Niveau sind gestiegen, aber auf Landescupebene ist für den Bezirk Landeck noch viel Luft nach oben.

Ergebnisse RSL am Venet: Schüler U14 weiblich: 1. Michelle Schmid (SC See), 2. Nina Ess (SCA), 3. Alisea Alber (SCA). Schüler U14 männlich: 1. Philipp Wolf (SV Zams), 2. Johannes Monz (SC Pfunds), 3. Felix Wille (SV Zams). Schüler U16 weiblich: 1. Lena-Maria Ehrhart (SK Landeck), 2. Carina Kuprian (SC Pfunds), 3. Theresa Sedlmayr (SCA). Schüler U16 männlich: 1. David Gagliano (SK Nauders), 2. Fabian Haid (SV Zams), 3. Laurenz Siegele (SC Ischgl).

Jugend U18 weiblich: 1. Theresia Reinalter (SC Kappl), 2. Jelena Jehle (SC Kappl). Jugend U21 weiblich: 1. Laura Hollenstein (SC Kappl). Jugend U21 männlich: 1. Thomas Schmid (SC See), 2. Michael Siegele (SC Kappl). (za)