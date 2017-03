Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck, Maribor – Österreichs Schützen haben wieder einmal EM-Medaillen im Visier. Seit gestern in Maribor. Nachdem die rotweißrote Gild­e im Vorjahr leer ausgegangen war – bei der Luftdruckwaffen-EM und später auch bei den Olympischen Spielen –, hofft man jetzt auf viel­e Treffer. „Wenn sich eine Medaille ausgeht, wären wir zufrieden“, gibt Luftdruck­waffen-Sportdirektorin Margit Melmer vorsichtig vor.

Tirol stellt gleich sechs der insgesamt zwölf Gewehr- und zwei Pistolen-Schützen. Allen voran Olivia Hofmann: jene Innsbruckerin, die in Rio im Kleinkaliber-Dreistellungsmatch als Fünfte nur knapp eine Medaille verfehlt hatte. „Olivia hat es drauf, ins Final­e einzuziehen“, prophezeit Melmer der 24-jährigen Studentin und ergänzt: „Franzisk­a Peer auch.“ Die Wörglerin ist bereits hochdekoriert, holte zweimal Einzel-Gold bei Weltmeisterschaften und drei Einzel-EM-Titel – allerdings mit der Armbrust.

Die Dritte des Damen-Trio­s heißt Marie-Theres Auer von der SG Roppen und kam wie auch Peer über die Armbrust zum Luftgewehr. Zum ersten Mal im Herren-EM-Team steht auch der Zillertaler Michael Höllwarth, der sich in der EM-Qualifikation gegen Rio-Starter Alexander Schmirl durchgesetzt hatte. „Für die Jungen ist es vorrangig, Erfahrungen zu sammeln“, sagt die Münstererin Melmer. Dasselb­e gelte auch für die Junioren – für Jana Vogl und Andreas Thum, die beide auch gemeinsam im Mixed-Bewerb antreten. Ein beliebter Bewerb bei den Schützen, wie ohnehin alle Mannschaftsbewerbe, in denen Österreich für gewöhnlich zu den Medaillenanwärtern zählt. „Stimmt. Ein Teambewerb ist für jeden Einzelsportler immer etwas Besonderes“, so die Sport­direktorin.

Den Anfang machte gestern in Maribor bereits Junior Thum von der SG Fügenberg: Im Qualifikations-Bewerb erreichte er den 40. Platz.