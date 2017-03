Kufstein - Mit dem 4:3-Sieg über EHC Kundl stellte der HC Kufstein in der Best-of-five-Serie am Dienstag auf 3:1 und schnappte sich den Titel in der Eishockey-Eliteliga. Die Dragons waren in der mit 800 Zuschauern voll gefüllten Halle überlegen, zeigten sich im Über- und Unterzahlspiel von ihrer besten Seite.

Trainer-Legende Greg Holst sah als Gast, wie Sohnemann Taylor (2., 18.) die Führung der Kufsteiner besorgte — nach dem Anschlusstreffer von Thomas Zitz (25.) legten Florian Eder (29.) und Robert Schopf (32.) für die Festungsstädter nach. Kundls Aufholjagd durch Thomas Müller (36.) und Florian Stern (59.) blieb unbelohnt. „Dieser Titel gehört der Mannschaft", freute sich Kufsteins Obmann Gerhard Wilhelm. (TT)