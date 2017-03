Imst – Am kommenden Sonntag finden auf der Imster Schneid die österreichischen Staatsmeisterschaften im Figln statt. Die Kurzski­artisten ermitteln dabei in zwölf Klassen ihre Meister. Ausgetragen werden ein Riesenslalom mit einem Durchgang mit Start um 10 Uhr und ein Slalom in zwei Durchgängen. Der Start zum ersten Durchgang ist um 11.30 Uhr, zum zweiten um 13 Uhr.

Die Preisverteilung wird nach Auswertung und Ende der Protestfrist vor dem Skiklubhaus abgehalten, bei Schlechtwetter im Hotel Winkler. (za).