Von Tobias Waidhofer

Fieberbrunn – Der Blick aus dem Fenster verhieß am Mittwoch Früh in Fieberbrunn eigentlich nichts Gutes. Dicke graue Wolken hingen über dem Skigebiet. Irgendwie konnte man sich nicht vorstellen, dass bei diesen Bedingungen die besten Freerider der Welt ihrer halsbrecherischen Profession nachgehen sollten.

Doch was „Head of Security“ Markus Kogler, dessen Ruf als Mensch gewordener Wetterfrosch sich in der Free­ride-Szene und auch in Fieberbrunn längst verbreitet hat, prophezeit hatte, wurde wahr: Am Lärchfilzkogel auf 1546 Metern empfing einen strahlender Sonnenschein. Der Wildseeloder ragte dabei majestätisch in den blauen Himmel.

Auf 2118 Metern starteten die Freerider, die Bedingungen schienen ideal. Aber nur scheinbar. Von den ersten elf Skifahrern stürzten vier – dreimal sorgte das Rattern der Rotoren des Rettungshubschraubers für bange Stille im Zuschauerbereich. Nur die Reggae-Musik hallte weiter über das Gelände. Die Show musste weitergehen.

Besondere Probleme machten den Ridern die Haie. Ja, richtig gelesen. Zwar findet man am Wildseeloder keine Raubfische, aber die knapp unter der Schneeschicht liegenden Felsen werden in der Szene „Sharks“ („Haie“) genannt. Denn die Felsen sind da, obwohl man sie nicht sieht, lauern unter der glänzenden Oberfläche und beißen gnadenlos zu. Wie der König der Meere eben.

Trotzen konnte den „Sharks“ und der harten Piste der schwedische Sieger Kristoffer Turdell am besten, Platz fünf ging an den Vorarlberger Fabio Studer, der damit auch die Qualifikation für die World-Tour-Events in Alaska und Verbier packte.

Ohne Druck stand als letzter Snowboard-Herr der Innsbrucker Flo Orley (7.) am Wildseeloder. Und der „alte Knacker“, wie ihn Freund und Co-Moderator Mathias Haunholder launisch ankündigte, zeigte, dass er auch in der Contest-Pension nichts an Risikofreude eingebüßt hat. Jetzt versteht man auch, warum der 41-Jährige in der Szene den Spitznamen „Line Doctor“ trägt. Orleys Direttissima-Linie traute sich sonst keiner zu. „Ich habe vorher noch mit den Bergführern gesprochen, dann waren wir uns schnell einig, dass es geht“, erklärte Orley. „Aber es war schon sehr hart.“ Vor den Augen von Sohn Keano soll es aber endgültig der letzte Contest gewesen sein. Überzeugt haben die Wertungsrichter aber andere. Zum Beispiel Thomas Feurstein, der Platz drei belegte und damit ebenfalls weiter in der World Tour starten darf. Der Sieg ging an den US-Amerikaner Sammy Luebke.

Der Höhepunkt aus rot-weiß-roter Sicht sollte aber erst folgen. Und verantwortlich zeichneten dafür die Ski-Damen. Zwei quasi idente Linien zauberten Lorraine Huber und Doppel-Weltmeisterin Eva Walkner in den Schnee. Weil die Vorarlbergerin Huber diese noch ein bisschen schneller und flüssiger absolvierte, durfte sich die 37-Jährige über ihren zweiten Saisonsieg und die Führung in der Gesamtwertung freuen. „Der Heimsieg bedeutet mir sehr viel“, erklärte die Vorarlbergerin, die schon fünfmal in Fieberbrunn dabei war. Gewonnen hat sie bis am Mittwoch noch nie. „Am meisten freut mich aber, dass ich erstmals in Fieberbrunn meine Fahrt genau so umsetzen konnte, wie ich mir das vorgestellt habe.“ Was die Gesamtführung für sie bedeutet? „Das ist lässig, aber ich habe gelernt, nicht zu viel an Resultate zu denken, das macht mir zu viel Druck.“ Vorerst ist die Dame aus Lech aber die Gejagte ...

Der Tag brachte aber neben rot-weiß-roten Erfolgen und vielen beeindruckten Ahs und Ohs auch Schattenseiten: Bilder wie die des Sturzes von Dennis Risvoll prägten sich ins Gedächtnis ein. Zum Glück blieb es nach einem Fahrfehler „nur“ bei einem gebrochenen Arm für den Norweger.