Innsbruck – Die Frühlingsgefühle im Tiroler Tanzsport haben einen Namen: World Masters 2017. Ein Fest des Tanzsportes mit neuem Termin. Und so kommt es auch Organisatorin Julia Polai ein wenig eigenartig vor, dass der Frühling auch die Tanzsportelite nach Tirol bringt.

Die Vorbereitungen und der Vorverkauf für die Champions League des Tanzsportes laufen auf Hochtouren. „Wir sind in der heißen Phase“, sagt Julia Polai. Der neue Termin bietet der Veranstaltung neue Möglichkeiten, speziell wenn es um die Profipaare geht, da der März-Termin besser in den Turnierkalender passt. Künftig wird das World Masters immer rund um diesen Termin stattfinden. „Das bringt uns auch ein neues Duo aus Italien nach Innsbruck, auf das sich das Publikum besonders freuen kann. Nino Langella und Andra Vaidilaite sind ein sehr interessantes Paar“, erzählt Julia Polai.

Der neue Termin bringt auch ein leicht verändertes Konzept mit sich. Aufgrund der vielen Anmeldungen wird nicht nur im Saal Tirol im Innsbrucker Congress getanzt, sondern auch ein paar Meter weiter im Saal Innsbruck. Die Tanzsportfreunde können hautnah dabei sein. Zufrieden zeigt sich Polai auch mit den Anmeldungen insgesamt. So reisen sogar Tänzer aus Israel nach Innsbruck. „Es gibt ein internationales Feld“, sagt Polai.

Die Tiroler Tageszeitung präsentiert auch bei diesem World Masters wieder den Walzer-Wanderpokal der Alpen. Ein Bewerb für jedermann. Alle Tanzbegeisterten, Kinder, Schüler, Erwachsene bis zu den Senioren, sind also startberechtigt und können bei dem Publikumswettbewerb um den Wanderpokal kämpfen. Eine einzige Beschränkung gibt es bei diesem Wettkampf: Es dürfen keine Turniertänzer, also eingetragene Tanzsportler, teilnehmen, aber für die gibt es an diesem Tag ja andere Bewerbe. „Das Niveau ist sehr hoch. Wir haben oft Menschen, die sich nicht trauen und es hinterher bereuen. Denen kann ich nur sagen, sie sollen ihr Herz in die Hand nehmen“, erklärt Polai.

Das World Masters und alle Tanz-Events rundherum steigen am 25. März im Innsbrucker Congress. Die Vorrunde startet um 14 Uhr. Das große Highlight, die Finalrunde mit allen Stars der Szene, beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Infos im Internet unter www.worldmasters.at. (mw)