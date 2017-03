Innsbruck – Es dauerte nicht lange, da sprach Hypo-­Manager Hannes Kronthaler Klartext: „Zuerst der Einzug ins Finale, dann will ich den Zucker­guss.“ Seine Volley­baller stehen morgen beim MEVZA-Finale in der Pflicht. Vor allem beim Halbfinalduell mit dem slowakischen Gegner Nitra (Samstag 12.30 Uhr) will der Tiroler Zampano nur einen Sieg gelten lassen.

Sollte der gelingen, dürfte aller Voraussicht nach Laibach im Endspiel (Sonntag, 17.30) warten. Die Slowenen würden im Fall der Fälle als Favorit in das Titelduell gehen. Kronthaler: „Sie haben heuer den Sprung in die Champions League geschafft. Da brauchen wir einen sehr guten Tag.“

Selbstvertrauen tankten die Dunkelblauen in der Vor­woche bei den Testauftritten in Italien. Dort konnte das starke Team von Monza geschlagen werden, die an diesem Tag die erste Garde auf das Parkett geschickt hatten.

Und eine weitere Neuigkeit gab es im Lager der Dunkelblauen zu berichten: Auf der Position des Außenangreifers schlugen die Tiroler noch einmal zu und nahmen den Brasilianer Enrico Zappoli unter Vertrag. „Das war der große Wunsch der sportlichen Führung. Ich hätte mir einen Aufspieler gewünscht, aber den hat der Markt nicht hergegeben.“

Der zuletzt beim TV Bühl (GER) im Einsatz gewesene Angreifer hatte zuletzt mit Knieproblemen zu kämpfen. Die medizinische Abteilung in Innsbruck leistete aber ganze Arbeit und machte den 22-Jährigen wieder voll einsatzfähig. (suki)