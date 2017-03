Zagreb – Österreichs Volleyball-Meister Hypo Tirol steht im MEVZA-Finale. Die Innsbrucker feierten am Samstagnachmittag in Zagreb im ersten Halbfinale in 81 Minuten einen 3:0-(21,23,24)-Erfolg über den slowakischen Champion Bystrina SPU Nitra. Endspielgegner ist am Sonntag (17.30 Uhr) entweder Titelverteidiger Ach Volley Ljubljana oder Final-Four-Gastgeber Mladost Zagreb.

„Eine wirklich solide Leistung unserer Mannschaft von Anfang bis zum Schluss, auch die heutigen Wechselspieler haben ihre Aufgaben optimal gelöst“, lobte Tirol-Headcoach Daniel Gavan sein Team, das die mitteleuropäische Volleyball-Liga bisher dreimal - 2009, 2012 und 2015 - gewonnen hat. „Morgen im Finale müssen wir gleich auftreten wie heute im Halbfinale. Wir haben mehr Zeit zu regenerieren als unser Gegner und können uns jetzt in Ruhe das zweite Halbfinale anschauen und uns auf das Finale vorbereiten.“

Hypo Tirol spielt am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Ach Volley Ljubljana um seinen vierten MEVZA-Titel. Der slowenische Titelverteidiger setzte sich am Samstag im zweiten Semifinale gegen Mladost Zagreb 3:1 durch. (APA)