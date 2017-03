Die österreichischen Ringer haben beim Weltcup-Auftakt in Zagreb zwei Podestplätze geschafft. Daniel Gastl (RSC Inzing) belegte in der griechisch-römisch Klasse bis 98 kg Platz zwei. Viel überraschender kam der dritte Platz von Lukas Staudacher (AC Hörbranz) in der Klasse bis 75 kg. Der 21-Jährige kam erstmals in seiner Karriere aufs Weltcup-Stockerl. (APA)