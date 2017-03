Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck — Viele Zuschauer dürfen nicht kommen, obwohl sich Kufsteins Tischtennis-Damen am Samstag in einer Sammelrunde mit den Besten der Bundesliga messen. Die Kufstein-Arena ist schon belegt, die Frauen müssen daher in die kleiner­e Sporthalle der Neuen Mittelschule 2 ausweichen. „Mit rund 100 Zusehern wird es schwer, aber irgendwas geht immer", sagt Hermann Moser schmunzelnd.

Der Obmann der Sektion Tischtennis bei der SU Sparkasse scheint an Kompromisse gewöhnt zu sein. Auch wenn man gegen Österreichs beste Teams antritt, geht es im Verein familiär zu. Der beste Beweis: Sein Sohn wird noch im Frühling die für Kufstein spielende ungarische Legionärin Anita Nyitrai ehelichen. „Mit Heiratspolitik hat das aber nichts zu tun, die beiden haben sich gefunden", wehrt Moser lachend ab.

Seit vier Jahren spielt Nyitra­i in Tirol, seit drei Jahren nur noch für die Festungsstädterinnen — so wie auch György­i Bene aus der Nähe von Buda­pest. Zwei Legionärinnen, die aktuellen Nummern vier und fünf der Bundesliga-Einzelrangliste, die das SU-Team unterstützen. Dazu kommen die Tirolerinnen Daniel­a Moser, Sabrina Koch und Franziska Leitner. „Aufgrund von Beruf und Familie ist es schwer, regelmäßig ein wettbewerbsfähiges Team zu stellen", erklärt Obmann Moser den Einsatz von Legionärinnen. Seine Tochter Daniela sei etwa im Vorjahr wegen der Geburt ihres zweiten Kindes ausgefallen. Viel könnten sie den Gastspielern aber ohnehin nicht bezahlen: „Es ist nur eine kleine Entschädigung und geht über Kilometergeld kaum hinaus."

Nach einer Spielgemeinschaft mit Fulpmes in der zweiten Bundesliga und drei weiteren Saisonen alleine wagte Kufstein im Sommer den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Dabei hatte man im Jahr davor trotz der Möglichkeit noch abgesagt. „Die Bedingungen haben sich geändert. Die Bundesliga hat jetzt ein Niveau, auf dem wir gut mitspielen können. Das war vor einigen Jahren mit vielen Profis in den verschiedenen Vereinen noch anders", weiß der Ebbser Moser. Zudem wolle man jungen Spielern etwas bieten und sich als Tischtennis-Aushänge­schild präsentieren.

Das gelingt: Die Kufsteinerinnen liegen derzeit auf Rang vier der Tabelle. Dabei hatte man lediglich die Top sechs als Saisonziel ausgegeben. Am Samstag gilt es, sich daheim zu beweisen. Unter anderem gegen das Topteam Linz/Froschberg, das am Sonntag noch in der Champions League antrat.

Weil die Oberösterreicherinnen zwei Teams stellen, wechseln die Topspielerinnen wie etwa Österreichs Europa­meisterin von 2005, Liu Jia (Nummer 17 der Welt), Sofia Polcanova (49) oder Mo Zhang (74) schon mal zwischen Einser- und Zweier-Mannschaft hin und her. „Man weiß nie genau, wer kommt, aber wir hatten zuletzt dadurch auch Glück", erklärt Moser einen 4:2-Sieg gegen Froschberg 1 in der vergangenen Runde. „Aber das bekommen wir bestimmt zurück — hoffentlich jetzt am Samstag."