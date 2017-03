Von Toni Zangerl

Imst – Heimvorteil für den späteren Dreifach-Staatsmeister Thomas Covini aus Imst, dazu Kaiserwetter und tiefer Frühjahrsschnee – so gingen die Österreichischen Firngleiter-Meisterschaften in Hoch-Imst am vergangenen Wochenende über die Bühne. Auf den 66-cm-Brettern waren die Vorarlbergerin Stefanie Klocker und der Tiroler Thomas Covini die klaren Dominatoren. Die beiden Routiniers sicherten sich die Meistertitel im Slalom, Riesenslalom und in der Kombination.

Mit gesamt fünfzehn Klassenerfolgen konnten die Tiroler Figl-Asse ihren Heimvorteil nützen. Im Medaillenspiegel folgten Vorarlberg (12), die Steiermark und Oberösterreich (je 3). Für die einwandfreie Durchführung der Titelkämpfe wurde der SK Imst mit insgesamt zehn Klassensiegen und drei ÖM-Titeln reichlich belohnt.

Die Damenwertung ergab in allen drei Bewerben dieselbe Reihenfolge. Hinter der überlegenen Siegerin Stefanie Klocker sicherten sich die Jugendläuferinnen Tanja Vogl (OÖ) Silber und Lara Reiter (Vbg.) Bronze. Im Herren-Riesenslalom konnte sich Lokalmatador Thomas Covini mit nur einer Hundertstelsekunde gegen seinen Imster Vereinskollegen Fabian Weirather durchsetzen. Bronze ging an den Jugendläufer Helmut Steiner (Stmk.). Im Slalom und in der Kombination platzierten sich hinter Sieger Covini Mathias Brandl (Vbg.) und Gerald Leitinger (Sbg.) auf dem ÖM-Podest. Als dreifache Klassensieger glänzten in der U16 Oliver Vog­l (OÖ), in der U18 Lara Reiter, in der Allgemeinen Klasse Stefanie Klocker, in der AK I Christoph Zauser (alle Vbg.), in der AK II Michaela Kohler und Oswald Seisl (beide Tirol) und in der AK III Routinier Arnold Steiner (Tirol).