Erwartungsgemäß gab sich der österreichische Volleyballmeister Hypo Tirol auch beim zweiten AVL-Halbfinale keine Blöße. Die Mannschaft von Headcoach Daniel Gavan feierte am Samstag in Zwettl gegen Waldviertel einen weiteren klaren 3:0-Erfolg. Damit steht es in der „Best of five"-Serie 2:0. Die Dunkelblauen können nun bereits am kommenden Mittwoch auf der USI (17.30 Uhr) alles klarmachen und den Aufstieg ins Finale fixieren.

Bei den Damen gab es für die TI-volley eine schmerzhafte 0:3-Heimklatsche gegen Salzburg in der Hoffnungsrunde. Der VC Tirol musste im Spiel um Platz fünf daheim gegen Trofaiach/Eisenerz ran. Nach einer 2:0-Satzführung wurde es noch einmal spannend. Nach dem Satzausgleich fiel die Entscheidung zugunsten der VCT (3:2) erst im fünften Satz. (suki)