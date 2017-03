Mit einem 28:21-Sieg über Linz fixierte Schwaz Handball Tirol am Samstag den ersten Platz im unteren Play-off der Handball Liga Austria. Die Tiroler sind damit weiter ungeschlagen, ehe es am 26. März im letzten Heimspiel des Play-offs gegen Bruck an der Mur geht. Topscorer auf Seiten der Schwazer war Alexander Wanitschek mit sieben Toren. Dabei hatte das Spiel in Oberösterreich alles andere als nach Wunsch begonnen. Die Linzer führten bald schon mit 10:5. Dann zündeten die Tiroler aber den Turbo, holten auf und lagen zur Pause nur noch 10:11 zurück. Mit einer druckvollen Phase in der zweiten Hälfte schafften die Schwazer die Wende.

Das Bundesliga-Spiel im unteren Play-off verlor medalp Innsbruck mit 21:31. Bester Scorer der Tiroler war Armin Hochleitner mit sieben Treffern. (TT)