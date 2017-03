Tirols Ski-Nachwuchs hatte am Wochenende allen Grund zum Strahlen wie hier auf der Brücke im Naturparkzentrum von Mittersill. Die TSV-Rennläufer der Altersklassen U14 bis U16 holten bei den österreichischen Schülermeisterschaften am Pass Thurn insgesamt 15 Medaillen. Besonders meisterlich: der Osttiroler Kilian Pramstaller und Karolina Auer aus dem Ötztal, die sich in ihren Altersklassen die Slalom-Titel sicherten und in der Kombi-Wertung auch auf dem Podest landeten. Doppelt erfolgreich waren auch Joshua Sturm mit zwei Silber- und Nicolas Tabernig mit zwei Bronzemedaillen. In der Bundesländerwertung kam Tirol hinter Salzburg und Vorarlberg auf Rang drei. Die Belohnung für die Besten: Sie dürfen Österreich bei den internationalen Schülerrennen demnächst in Abetone (ITA) und Val d’Isère (FRA) vertreten. (TT)