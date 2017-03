Innsbruck – Titelverteidiger Hypo Tirol ist am Mittwoch als erstes Team in die Finalserie der DenizBank Volley League eingezogen. Die Innsbrucker feierten daheim im dritten Semifinalmatch gegen SG Raiffeisen Waldviertel einen 3:1 (21,-21,18,17)-Sieg und stellten damit in der „best of five“-Semifinalserie auf 3:0. Um den Titel geht es gegen Grunddurchgangssieger Aich/Dob oder UVC Graz (Stand Semifinale 2:0).

Für die Tiroler ist die am 6. April beginnende Finalserie ihre 17. in Folge. „Waldviertel hat sehr gut und mit sehr wenig Fehlern gespielt. Wir haben dagegen phasenweise etwas verschlafen agiert“, erklärte Tirol-Coach Daniel Gavan. „Am Ende haben wir aber gut reagiert, waren die bessere Mannschaft.“

Im Anschluss daran fand in der USI-Halle das Viertelfinalspiel der deutschen Bundesliga zwischen TSV Herrsching und dem von ÖVV-Teamchef Michael Warm betreuten und mit ÖVV-Teamlibero Florian Ringseis bestückten United Volleys Rhein/Main. (APA)