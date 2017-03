Von Alex Gruber

Innsbruck – Nach den ersten beiden Frühjahrsrunden könnte der SC Schwaz eine Annonce schalten: „Torjäger gesucht“. Man(n) muss das Feld gar nicht auf dieses Synonym beschränken. Letztlich ist es ja egal, wer die Kiste trifft.

Das Schwazer Torverhältnis (28:28) zeigt grundsätzlich eine starke Defensive und eine ausbaufähige Offensive an – wenn man so will. Coach Stefan Höller konzentriert sich an der Seitenoutlinie aber lieber auf die vielen Details: „Es war einmal wichtig, bei schweren äußeren Bedingungen in St. Johann einen Auswärtspunkt zu holen. Und wir sind wieder gut aufgetreten.“ Dass die Kugel momentan nicht reinwill, raubt dem Schwazer Trainer nicht den Schlaf: „Jeder weiß, dass es im Fußball solche Phasen gibt. Die Tore kommen schon. Es beruhigt mich, dass wir zu Chancen kommen.“ Im Gegenzug sind die Knappenstädter auch schwer zu knacken. Es gibt im Leben ja immer ein Für und Wider.

Bei den Altach Amateuren sammelt ein Tiroler „Halbblut“ seine ersten Einsatzminuten: Nach fünf Minuten beim Auftakt in Kufstein durfte Nico Schöpf, 18-jähriger Filius vom „ausgewanderten“ Ex-FC-Tirol-Spieler Christian, gestern beim 5:0-Sieg gegen Pinzgau acht Minuten lang ran.