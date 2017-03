„Es waren drei spielentscheidende Szenen, bei denen fälschlicherweise gegen uns entschieden wurde. Ich mache dem jungen Schiedsrichter aber keinen Vorwurf", fasste Kufstein-Coach Martin Hofbauer die 0:2-Niederlage in Seekirchen am Freitag in Worte. Fakt war aber auch, dass die Festungsstädter schwer ersatzgeschwächt (ohn­e Treichl, Kronthaler, Nazic, Marasek ...) mit einem Kader anrückten, den es sicher nicht alle Tage gibt.

„Die ersten 35 Minuten sind wir auch nicht auf Touren gekommen", gesteht Hof­bauer, den in den kommenden Runden ein kurioses „Problem" quält: Neuzugang Ramo Buljubasic sah im Finish in Seekirchen nach einer Tätlichkeit Rot und muss sich auf eine Sperre gefasst machen. Dabei hat er eine andere Sperre noch gar nicht abgesessen. Der Angreifer kassierte für Schwaz II im Herbst in der 1. Klasse Ost in der letzten Runde die fünfte Gelbe — die Sperre wird, so Hofbauer nach ÖFB-Rücksprache, aber erst schlagend, wenn diese Liga startet. Sprich: am kommenden Wochenende, wenn das gesamte Tiroler Fußball-Unterhaus wieder seine Frühjahrspforten öffnet. Buljubasic wird somit die nächsten zwei bis drei Runden fehlen.

Hofbauer blickt indes sogar schon in die nächste Saison voraus und spionierte bei der Tiroler-Liga-Partie Fügen — Reichenau Spieler aus: „Ich sage sicher nicht, wen, weil all­e ihre Ruhe brauchen." Außer ein unentwegter Kämpfer namens „Hofi". (lex)