Telfs — Den Ball mit dem Rücken zum Tor angenommen, eine kurze Drehung und das Leder aus 20 Metern über den Tormann in die Maschen gelupft — Marcel Schreter, Ex-Profi in den Reihen seines Heimatvereins Telfs, ließ den Sportplatz Emat am Sonntag erbeben. Mit seinem zweiten Tor drehte der Stürmer das Heimspiel gegen den SVI vollends und wurde zum siegbringenden Faktor beim 2:1-Heimerfolg. „Er macht auch unmögliche Sachen", frohlockte sein Trainer Werner Rott, während auch sein Gegenüber Hans Glabonjat dem 35-Jährigen Rosen streute: „Seine individuelle Klasse hat den Unterschied ausgemacht."

Dabei fanden die Innsbrucker nach der frühen 1:0-Führung noch mehrere Großchancen vor. „Sie haben uns ausgekontert. Wenn es zur Pause 0:3 steht, müssen wir es auch haben", bedankte sich Rott bei seinem Tormann Christoph Häfele für zwei Glanzparaden. „Valentin Petrov hätte Telfs im Alleingang erledigen können", resümierte Glabonjat, der seinem 17-jährigen Eigengewächs dennoch eine gute Leistung in seiner ersten Partie in der Kampfmannschaft attestierte. Somit überließ Petrov dem mehr als doppelt so alten Schreter ungewollt die Bühne. Einen Hattrick des 169-fachen Bundesligaspielers verhinderte indes Schiedsrichter Milenko Golem, der ein Tor wegen eines angeblichen Abseits aberkannte. (tomi)