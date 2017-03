Von Roman Stelzl

Schwaz — Einmal tief durchatmen. Das Kapitel „Abstieg aus der Bundesliga" (2. Leistungsstufe) ist für die junge Truppe von Handball Tirol so gut wie abgeschlossen — und das dank eines kräftigen Lebenszeichens. Der 35:21-Kantersieg am Samstag über den vormaligen Tabellenführer Kärnten war der erst zweite Erfolg im unteren Play-off. Er kam zur rechten Zeit. „Unsere jungen Spieler haben sich stark präsentiert. Für uns ist dieser Erfolg erfreulich", meinte Thomas Lintner. Für den Koordinator bei Handball Tirol war dieser Auftritt umso wichtiger, weil der fast fixierte Nichtabstieg die Planung für die kommende Saison vereinfacht. Und dort soll der Weg mit jungen Tiroler Talenten noch stärker forciert werden. Lintner: „Unser Ziel ist es, mit einer jungen Tiroler Truppe ohne Legionäre zu spielen. Wir sind zuversichtlich, dass das aufgeht — es kommen viele Talente nach." Und die sollen ihren Weg bis in die Handball Liga Austria (HLA) meistern, wo die Schwazer erfolgreich am Weg sind. Der HLA-Viertelfinalplatz wurde nämlich bereits vergangene Woche fixiert — dennoch setzten die Schwazer am Sonntag ihren Erfolgslauf im unteren Play-off fort. Auch bei freiem Eintritt boten die Handballer keine Schonkost: Gegen Bruck an der Mur kamen die Schwazer zu einem 29:19-Erfolg und bauten die ungeschlagene Serie in der Heimhalle damit auf zwölf Spiele aus. Dank der Bonuspunkte beträgt der Vorsprung im Play-off bereits neun Punkte — und das bei zwei Spielen weniger.

Nicht nur deshalb richtet sich der Blick längst über den Play-off-Tellerrand in Richtung Viertelfinale. „Wir trainieren seit Wochen verstärkt im körperlichen Bereich", stellt sich Lintner auf eine lange Saison ein. Im Viertelfinale wartet wohl Bregenz, der Serienmeister vergangener Zeiten. Vorgewarnt sind die Vorarlberger. Und wenn die Schwazer ihre Form halten, dann durchaus zu Recht.