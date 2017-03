Murstätten – Weder die harten und pfeilschnellen Grüns noch der eisige Wind am zweiten Tag konnten Pia Perthen stoppen. Die Tiroler Nationalteamspielerin zeigte bei den steirischen Golf-Meisterschaften auf der Anlage des GC Murstätten zwei bärenstarke Runden (je 77), sicherte sich die U16-Wertung mit sieben Schlägen Vorsprung und hatte letztlich nur einen Schlag mehr auf der Karte als die Titelträgerin in der allgemeinen Klasse, Sophia Neukart vom gastgebenden GC Murstätten.

Das Beste an diesem Wochenende. Niemand Geringerer als der spanische Superstar Miguel Jiménez (21-facher Sieger auf der European Tour, Anm.) nahm die Siegerehrung vor. Jiménez war nicht zufällig in der Steiermark, vielmehr schaute er seinem Stiefsohn Pascal Styblo über die Schulter, der prompt die U16-Klasse für sich entschied.

Für den zweiten Tiroler Klassensieg sorgte Maximilian Feistmantl mit 165 Schlägen in der U14. Felix Schöffthaler wurde in der U18 wie in der allgemeinen Klasse Zweiter – jeweils hinter Niklas Regner (Murhof). Daniel Schlauer fiel am zweiten Tag zurück und wurde Fünfter. (m. i.)