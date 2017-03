Von Roman Stelzl

Albufeira – Am Tag nach dem Triumph musste Tirols Billard-Ass Maximilian Lechner gestern erst einmal tief Luft holen. „Was für ein Finale. Das war unglaublich spannend – es ist echt ein Wahnsinn, dass wir das noch gewonnen haben“, meinte der 26-jährige Innsbrucker. Im Endspiel des Teambewerbs bei der Europameisterschaft in Albufeira (POR) verlor Lechner in seiner schwächeren Disziplin (10er-Ball) das erste Spiel gegen den Finnen Petri Makkonen. Weltmeister Albin Ouschan schaffte dann im 9er-Ball mit einem ungefährdeten 9:2 den Ausgleich zum 1:1. Damit spielte Mario He im 8er-Ball um den Titel – und der Vorarlberger löste seine Aufgabe in einem Krimi denkbar knapp und gewann die Zitterpartie mit 8:7. Österreich schnappte sich damit den zweiten Team-EM-Titel seiner Geschichte nach 2014.

Und für Tirol ist es ebenfalls die zweite Goldmedaille: Werner Duregger hatte 1992 im Einzel (9er) Gold geholt. Nun folgte ihm Lechner nach, der bereits vor zwei Jahren mit EM-Rang fünf (14.1-Endlos) aufgezeigt hatte. „Die Freude ist riesengroß. Das war immer ein Traum von mir, im Team den Titel zu holen. Bei diesem Turnier ist uns alles aufgegangen“, meinte der Infrarotkabinen-Verkäufer, der sich seit vergangenem Jahr mehr und mehr dem Billard verschreibt. Den Lohn der Mühen gibt es nun auch in Goldform zu bewundern. „Das gibt viel Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben“, erklärte Lechner, der nun bei der Euro-Tour im Einsatz ist.

Einziger Wermutstropfen: Lechner hatte im Halbfinale und im Endspiel des EM-Teambewerbs kein Spiel gewonnen. Für den Tiroler aber kein Problem. „Ich musste aus taktischen Gründen zweimal im 10er-Ball ran, damit Mario und Albin in ihren stärkeren Disziplinen spielen konnten“, ergänzte Lechner. Für ihn ist die EM nun vorbei – am Tag des Triumphes schied Lechner ebenso wie seine Kollegen im 9er-Ball aus. In der gleichen Disziplin war gestern auch für die 25-fache Europameisterin Jasmin Ouschan aus Kärnten früh Endstation.