Es ist gute Tradition, dass jeder Hahnenkammsieger in Kitzbühel seine eigene Gondel bekommt. Diese wird bei einer Feier übergeben. Die „Gondel-Taufe" für den Slalomsieger 2016, Henrik Kris­toffersen, platzte gestern aber aus allen Nähten.

Denn es war nicht nur der Slalom-Superstar aus Norwegen gekommen, sondern ein Großteil seiner Markenkollegen und -kolleginnen. Sie weilen derzeit in Kitzbühel und ließen sich die Übergabe nicht entgehen. Somit fanden sich insgesamt 30 Athleten mit zusammen nicht weniger als 22 Olympia-Medaillen und 94 WM-Medaillen in der Talstation der Hahnenkammbahn ein.

Unter ihnen Christoph Innerhofer, Frieda Hansdotter, Carlo Janka, Frederica Brignone, Tessa Worley sowie die Biathlonstars Simon Schempp und Emil Svendsen. Symbolisch wurde eine Gondel nachträglich auch an Roland Collombin, Jure Kosir und Didier Defago vergeben. „Es ist schon verrückt, in Kitzbühel zu gewinnen. Das ist einfach was Besonderes. Hier ist nicht nur die schwerste Abfahrt, sondern auch der schwerste Slalom, und die Gondel ist eine große Ehre", freute sich Kristoffersen. (aha)